Переговоры Путина и главы Египта в расширенном формате отменили

Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси в расширенном формате в Сочи отменили из-за ситуации в Керчи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации. Эту информацию подтвердил РБК другой представитель российской делегации.

По словам источника агентства, планировавшийся обед тоже «под вопросом».

Путин и ас-Сиси на встрече в Сочи почтили минутой молчания память погибших в результате нападения в колледже в Керчи. По словам президента России, произошедшее является преступлением, его мотивы и версии тщательно изучаются. Ас-Сиси выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным следствия, студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и расстрелял людей, а затем покончил с собой. По данным источника РБК, он получил разрешение на ношение оружия 8 сентября. Предварительный осмотр тел показал, что все погибшие скончались от огнестрельных ранений. Следственный комитет переквалифицировал возбужденное ранее дело по ст. 205 (теракт) на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). По данным СК, в результате случившегося погибли 17 человек, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о 18 погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.