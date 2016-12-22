В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа в Париже

Вопрос встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ноябре в Париже пока не ставился ни одной из сторон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока вопрос не ставился ни одной из сторон и какой-либо подготовки не ведется в этом направлении», — сказал он. При этом Песков отметил, что любая встреча была бы полезной.
11 ноября в Париже пройдут празднования по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Помощник президента России Юрий Ушаков накануне говорил, что Путин планирует посетить французскую столицу.
Трамп объявил о планах присутствовать на военном параде в Париже в середине августа, когда ему пришлось отменить парад в США. Президент США пояснил, что от проведения парада пришлось отказаться из-за того, что политики запросили «смехотворно высокую сумму». Стоимость мероприятия была оценена в $92 млн.
10 октября финское издание Helsingin Sanomat писало, что Трамп и Путин, скорее всего, встретятся в Финляндии на открытии Арктического саммита, который может пройти в феврале или конце весны 2019 года. В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Путин получил приглашение посетить США, а у Трампа есть приглашение нанести визит в Россию.
Последний раз они встречались в Хельсинки 16 июля.