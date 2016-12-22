Лавров рассказал о поступившем Путину приглашении посетить США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что президент Владимир Путин получил приглашение посетить США, передает корреспондент РБК с пресс-конференции в ООН.

«Президент Путин получил приглашение от президента Трампа. Президент Трамп также получил приглашение посетить Россию», — сказал министр.

Лавров добавил, что сроки еще не определены, необходимо дождаться предложений и готовности сторон.

Встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран повели за закрытыми дверями двухчасовой разговор, детали которого неизвестны. Лидеры демократов в конгрессе США требовали вызвать в сенат переводчика, который присутствовал на переговорах, для опроса, но республиканцы высказались против этой идеи. Известно, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии и состояние двусторонних отношений.

Путин назвал встречу с американским лидером полезной, отметил, что никто не рассчитывал на разрешение всех спорных вопросов за два часа. В свою очередь Трамп заявил, что его встреча с президентом России была «одной из лучших».

В конце июля Путин рассказал, что власти России отправили Трампу приглашение посетить Москву. Он добавил, что сам также готов отправиться в Вашингтон при создании «соответствующих условий работы».