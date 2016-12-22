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Трамп пообещал купить истребители на сэкономленные на параде деньги
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Трамп пообещал купить истребители на сэкономленные на параде деньги
Политика, 17:11
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Трамп пообещал купить истребители на сэкономленные на параде деньги

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что на деньги, которые будут сэкономлены благодаря отмене военного парада в честь столетия окончания Первой мировой войны, можно будет закупить истребители.

Трамп написал, что местные политики, которые «плохо управляют Вашингтоном, знают, как получить неожиданную прибыль, когда видят ее». Как пояснил президент, когда политиков попросили сказать цену проведения военного парада, они «захотели настолько смехотворно высокую сумму», что Трамп был вынужден отменить его.

Глава государства также сообщил, что посетит парад, запланированный на базе Эндрюс, и парад в Париже 11 ноября. Трамп также заявил, что, вероятно, удастся организовать парад в следующем году, когда снизится цена, а пока «можно закупить побольше истребителей».

Накануне Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что военный парад, который хотел провести Трамп, перенесли на 2019 год. По его словам, его стоимость была оценена в $92 млн.

В феврале Трамп обратился к Министерству обороны, чтобы ведомство разработало план «грандиозного» парада, чтобы отпраздновать «военную мощь» страны.

Теги: военный парад , Дональд Трамп , деньги , истребители
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