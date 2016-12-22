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СМИ узнали о возможности встречи Путина и Трампа в феврале
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СМИ узнали о возможности встречи Путина и Трампа в феврале
Политика, 20:26
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СМИ узнали о возможности встречи Путина и Трампа в феврале

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега​ Владимир Путин, скорее всего, встретятся в Финляндии на Арктическом саммите. Об этом сообщили несколько источников финского издания Helsingin Sanomat.

Дата проведения Арктического саммита пока не определена. Среди возможных вариантов — февраль или конец весны 2019 года. Отмечается, что время может быть выбрано на встрече министерской группы правительства по внешней политике в конце недели.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что время проведения саммита будет зависеть от того, когда высокие гости смогут прибыть в страну.

Как рассказал один из собеседников газеты, Трамп должен принять решение об участии в саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

В августе Путин во время встречи с Ниинистё заявил, что Россия может принять участие в Арктическом саммите. Президент Финляндии поблагодарил коллегу за ​готовность посетить мероприятие и отметил, что для сохранения окружающей среды нужно сотрудничать.

Арктический саммит может пройти в начале 2019 года в Хельсинки, заявлял посол Министерства иностранных дел Финляндии по вопросам политики Севера Харри Мяки-Рейникка. В нем могут принять участие лидеры стран арктического совета, а также представители коренных народов Арктики.

Последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля. Они говорили в течение двух часов за закрытыми дверями. Путин назвал встречу полезной и добавил, что никто не надеялся, что лидеры обеих стран смогут решить спорные вопросы за два часа. Трамп, в свою очередь сказал, что это была «одна из лучших встреч в его жизни».

Финляндия председательствует в Арктическом совете с 2017 по 2019 год. Следующим председателем совета станет Исландия. В совет входят также Исландия, Россия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и США.

Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Хельсинки
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