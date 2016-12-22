Российское судно отказались чинить в Китае из-за американских санкций

Судоремонтный завод в Китае отказывается закончить ремонт судна «Нептун» компании «Гудзон», попавшей под американские санкции. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Возникла проблема выхода нашего теплохода «Нептун» из порта Нантонг, где судно простаивает в необоснованно затянувшемся ремонте на местной верфи из-за саботажа руководства этой компании и его подчиненных, вызванного их опасениями вторичных санкций в отношении завода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство китайского завода отказывается от встреч с представителями судовладельца для решения вопроса. «Нептун» не снабдили оплаченным топливом, а отремонтированные крышки люка остаются на территории завода, без них судно не может безопасно выйти в море.

«Судну срочно надо сниматься и следовать во Владивосток для выполнения государственного заказа по перевозке плавучих объектов ВМФ России на Камчатку. Задержка в приходе судна под погрузку грозит срывом этого заказа и соответствующими последствиями для планов различных ведомств Минобороны России», — подчеркивается в сообщении компании.

При этом иностранные страховщики расторгли договоры о страховании ответственности по всем судам компании. Без соответствующих сертификатов судам нельзя участвовать в перевозках грузов и выходить из портов. Российские страховые компании, кроме «Росгосстраха», также отказались от сотрудничества с «Гудзоном».

РБК направил запрос в посольство России в Китае.

В конце сентября в южнокорейском порту Пусан задержали судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон». На борту находились 12 человек. Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил, что задержание связано с американскими санкциями против компании.

В начале октября МИД России потребовало немедленно отменить запрет для российского судна на выход из порта​. В министерство также вызвали посла Республики Корея в России У Юн Гына, которому сделали представление «в связи с незаконным задержанием «Севастополя». На следующий день судно освободили.

В августе США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц за нарушение санкций против КНДР. Под санкциями оказалась Gudzon Shipping (судоходная компания «Гудзон») и ее суда: танкер «Патриот», грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь» и полупогружной контейнеровоз «Нептун».