Нефть Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября

Стоимость барреля нефти марки Brent в пятницу, 12 октября, опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы североморской нефти на открытии торговались по $80,34 за баррель, а после 18:00 мск начали идти на спад. В 20:00 мск их стоимость составляла $79,58, падение более чем на 0,7%.
В это же время нефть марки WTI также подешевела на 0,3% за день, до $70,5 за баррель.
Днем 12 октября Международное энергетическое агентство выпустило доклад, в котором предупредило о последствиях высоких цен на нефть. По данным аналитиков агентства, в ближайшее время мировые цены на углеводороды сохранятся на высоком уровне, что станет угрозой для глобального экономического роста. Сокращение резервных поставок будет только поддерживать высокие цены.