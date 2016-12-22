МЭА предупредило об опасности сохранения высоких цен на нефть

В Международном энергетическом агентстве считают, что высокие цены на нефть могут сохраниться в ближайшее время, и это станет угрозой для глобального экономического роста

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Международное энергетическое агентство снизило прогнозы спроса на нефть в этом году и в последующие годы из-за увеличения угроз для глобального экономического роста. Одновременно МЭА предупредило, что сокращение резервных поставок нефти будет поддерживать высокие цены. Об этом говорится в исследовании агентства под названием «Будущее нефтехимии», выдержки из этого документа приводятся на сайте МЭА.

Свою оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах МЭА по сравнению с предыдущим прогнозом снизило примерно на 110 тыс. барр./сутки. Таким образом, рост, согласно предположениям специалистов, в этом году составит 1,3 млн, а в следующем — 1,4 млн барр./сутки.

«Угрозой для экономического роста» в МЭА назвали «возвращение дорогостоящей энергии». «Для многих развивающихся стран более высокие цены сопровождаются обесцениваем национальных валют по отношению к доллару США, поэтому угроза экономического ущерба стоит более остро», — отмечают эксперты.

В исследовании МЭА указывается, что на рост цен повлияла угроза новых санкций против Ирана. При этом аналитики указывают, что часть стран, в числе которых Саудовская Аравия и ключевые представители Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), уже прислушалась к призыву нарастить добычу. Как полагают специалисты, рост добычи произошел за счет свободных добычных мощностей, которые между тем продолжают сокращаться. Дальнейшее их уменьшение будет оказывать давление на рынок.

Одновременно в МЭА отметили, что три страны — Иран, Мексика и Венесуэла — сократили добычу на 575 тыс. барр./сутки.

На этой неделе исполнительный директор МЭА Фатих Бироль в интервью Bloomberg указывал, что цены на нефть «вступают в красную зону». «Сегодня это могут быть просто плохие новости для потребителей, импортеров, а завтра это могут быть плохие новости для производителей», — отметил он.

На прошлой неделе на фоне опасений инвесторов по поводу того, что санкции США на экспорт иранской нефти оставят рынки в дефиците в этом году, стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже поднялась до четырехлетнего максимума и составила $85. После этого ситуация на рынке скорректировалась. Днем 12 октября баррель Brent торгуется в диапазоне $80,24–81,45.