Венесуэла отказалась использовать доллар на валютном рынке из-за санкций

Власти Венесуэлы приняли решение не продавать доллары на валютном рынке и использовать другие валюты, из-за санкций США, заявил вице-президент по вопросам экономики Тарек Эль-Айссами, передает Bloomberg.

Данное решение он объяснил тем, что на экономическую систему Венесуэлы оказывают влияние «незаконные меры». Эль-Ассайми добавил, что власти страны откроют счета в Европе и Азии чтобы обойти санкции и будут использовать евро, юань и другие валюты, за исключением американского доллара.

Как отмечает Bloomberg, сейчас один доллар официально стоит 63 венесуэльских боливара, в то время как «на улице» его стоимость может составлять более 130 боливаров.

В мае президентом страны избрали Николаса Мадуро, голосование проходило на фоне финансово-экономического кризиса, из-за которого в августе национальную валюты Венесуэлы девальвировали на 96% по отношению к доллару. В сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США усилят давление на руководство Венесуэлы, которое, по его словам, работает «напрямую против интересов венесуэльского народа».

Спустя три дня после этого, 25 сентября, Вашингтон ввел санкции против жены Мадуро — Силии Флорес, в 2012-2013 годах занимавшей пост генпрокурора страны, а также пяти лиц, приближенных к президенту Венесуэлы, который находится в санкционном списке с июля 2017-го.