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Венесуэла девальвировала боливар на 96%
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Венесуэла девальвировала боливар на 96%
Экономика, 16:17
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Венесуэла девальвировала боливар на 96%
Венесуэла девальвирует боливар на 96%, или в 24 раза. Чтобы ослабить шок для населения, власти повысили минимальную зарплату в 60 раз, с $0,5 до $30 в месяц, но экономисты говорят, что эти меры бесполезны
Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Власти Венесуэлы проводят одну из самых масштабных девальваций в мировой истории, в результате которой официальный обменный курс боливара будет снижен на 96%. Если в пятницу, 17 августа, официальный курс доллара, установленный венесуэльским Центробанком, составлял около 248 тыс. боливаров за доллар, то новый курс, который должен вступить в силу сегодня, равен 6 млн боливаров за доллар — разница в 24 раза.

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О валютной реформе объявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении на минувших выходных. «Я хочу, чтобы страна восстановилась, и у меня есть рецепт. Доверьтесь мне», — передает его слова Reuters.

Мадуро формально не объявлял о девальвации: он сообщил, что правительство проводит деноминацию (у местных денег уберут пять нулей) и новый деноминированный боливар будет переименован в «суверенный боливар». Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро равен стоимости барреля венесуэльской нефти ($60), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда новый валютный курс — 6 млн старых боливаров за доллар.

Новый курс близок к действующему в стране на черном рынке неофициальному курсу, отмечает Reuters. По данным американского экономиста, профессора Университета Джонса Хопкинса Стива Ханке, сейчас на черном рынке один доллар стоит 6,67 млн боливаров. Именно от неофициального курса в реальности зависит ценообразование на местном рынке, испытывающем острый дефицит многих основных товаров, в том числе туалетной бумаги.

Параллельная реальность

На протяжении многих лет в Венесуэле действуют два валютных курса — официальный, определяемый в ходе еженедельных валютных аукционов Центробанка Венесуэлы, и неофициальный, действующий на черном рынке. Большинство населения и компаний Венесуэлы лишены возможности приобретать доллары по курсу ЦБ, поэтому цены на многие товары в стране обусловлены курсом на черном рынке. В рамках наступления на черный рынок власти откроют порядка 300 пунктов обмена валюты в отелях, аэропортах и торговых центрах, заявил 18 августа министр информации Хорхе Родригес.

Petro, у которого будет свободный курс, станет ориентиром при ценообразовании на местном рынке. В обороте должны появиться новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением самого Симона Боливара. Кроме того, после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты. В понедельник, 20 августа, венесуэльские банки закрыты — они готовятся к выпуску в обращение «суверенного боливара».

Чтобы ослабить шок для населения, власти одновременно повысили минимальный размер оплаты труда на 6 тыс. процентов — до 1,8 тыс. новых боливаров в месяц, или до $30 (с $0,5).

Экономисты сомневаются, что меры властей позволят оправиться венесуэльской экономике. «Масштабная девальвация и агрессивное кредитно-денежное стимулирование посредством повышения зарплат и вознаграждений спровоцирует гораздо более бешеную гиперинфляцию, –– приводит Reuters слова венесуэльского экономиста консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубала Оливероса.​

Девальвация только подстегнет инфляцию, которая, по прогнозу МВФ, достигнет в этом году 1 млн процентов, пишет Bloomberg. В настоящий момент годовая инфляция в стране составляет 108 тыс. процентов, по данным индекса Bloomberg Café con Leche. По прогнозу S&P, падение венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году. В 2017 году ВВП страны упал на 14%, по данным МВФ. В феврале Венесуэла была признана самой «несчастной» экономикой мира четвертый год подряд, по данным рейтинга Bloomberg, формируемого на основе прогнозов инфляции и безработицы на будущий год.

Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв.
Теги: Венесуэла , Мадуро , девальвация , деноминация
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