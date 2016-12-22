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Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу
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Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу
Политика, 02:00
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Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу

Власти США планируют усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в Боливарианской республике. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

«В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат повышать уровень давления против руководства Венесуэлы, которые работают напрямую против интересов венесуэльского народа», — сказал Помпео.

При этом госсекретарь отказался уточнить, наложат ли власти США новые санкции на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Помпео, жители Венесуэлы понимают, что боливарианский лидер «не был тем, кто позаботился о том, чтобы их наилучшие интересы действительно отражались в политике правительства».

В мае вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты будут оказывать давление на Венесуэлу до тех пор, «пока демократия не вернется» в республику. Тогда же Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении провести военный переворот в Венесуэле. По его словам, США таким образом планирует «покончить с Боливарианской революцией». При этом Мадуро подчеркивал, что вооруженные силы Венесуэлы имеют «моральные силы», чтобы отразить внешние и внутренние угрозы.

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В начале сентября министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в поддержке заговоров военных против венесуэльских властей после неудавшегося покушения на Мадуро.

Теги: Венесуэла , Майк Помпео , давление
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