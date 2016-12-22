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Мать Кокорина объяснила его участие в драке усталостью
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Мать Кокорина объяснила его участие в драке усталостью
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 18:36
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Мать Кокорина объяснила его участие в драке усталостью

Футболиста Александра Кокорина, скорее всего, спровоцировали на драку, считает его мать Светлана. Как она заявила в эфире передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия 2», эта драка была «первая за всю жизнь» Кокорина.

«Я понимаю, что это была провокация. Они (Кокорин и Мамаев. — РБК) были уставшие. Наверное, это спровоцировали. Особенно если они с Пашей [Мамаевым], народ не сдерживается и говорит гадости», — предположила мать футболиста.

«Они утром встали. Съездили на игру, отыграли. Съездили в Москву. Ночь не спали. В Москве они бродили-ходили, где они были? Они устают. В уставшем, подавленном состоянии они встречаются с агрессией, как мне кажется. Они же не вышли и не напали там на кого-то», — объяснила она.

Мамаева, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных на прошлой неделе арестовали на два месяца по подозрению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, 8 октября они напали в кафе на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а на парковке избили водителя телеведущей. Четвертым арестованным по подозрению в участии в драке стал футболист Александр Протасовицкий. Арестованным грозит до семи лет тюрьмы.

Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев , драка
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