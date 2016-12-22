Кремль заявил о выполнении меморандума о стабилизации в Идлибе

Меморандум по Идлибу, подписанный лидерами России и Турции, в целом выполняется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В целом мы по той информации, которую мы получаем от наших военных, меморандум выполняется, и военные удовлетворены тем, как работают в этом плане наши турецкие коллеги», — сказал представитель Кремля. При этом ожидать, что все будет происходить «гладко и без шероховатостей», невозможно, отметил Песков.
17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Они также приняли решение не проводить в регионе военную операцию. Министры обороны стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.
В конце сентября Эрдоган заявил, что радикальные группировки покидают демилитаризованную зону на линии соприкосновения сирийской армии и оппозиционных группировок в Идлибе. 10 октября турецкое военное ведомство сообщило о завершении отвода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны.