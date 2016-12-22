Турция заявила о завершении вывода тяжелых вооружений из Идлиба

Процесс отвода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе завершен, сообщается на сайте Минобороны Турции.

Отмечается, что Анкара «реализует шаги по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Идлибе» согласно договоренностям, достигнутым в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17 сентября состоялась встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Лидеры приняли решение создать вдоль линии соприкосновения в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Ее планируется создать к 15 октября, а до этого времени вывести из зоны радикально настроенных боевиков. Кроме того, Путин и Эрдоган договорились не проводить военную операцию в Идлибе.

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Россию, Сирию и Иран за то, что они «прислушались к его просьбе» и ограничили бомбардировки Идлиба. Позднее Путин заявил, что Турция выполняет свои обязательства, и есть все основания полагать, что в Сирии удастся обойтись без крупномасштабных боевых действий.