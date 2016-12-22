Снявшийся с выборов глава Хакасии объяснил свое решение уйти

Отказавшийся от участия во втором туре выборов в Хакасии Виктор Зимин объяснил решение не продолжать работу на посту главы региона

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба Зимина, глава региона заявил, что за время его работы республика значительно окрепла, однако в последнее время на Хакасию были обрушены потоки критики. «Мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии», — заявил политик.

Зимин признал, что в первом туре, в котором он занял второе место, жители Хакасии выразили недоверие курсу правительству. Поэтому он решил не держаться за власть и уйти в отставку, чтобы не допустить раскола. «Если я буду вам нужен, если мой опыт будет вами востребован — знайте: я всегда рядом», — заявил глава Хакасии.

«Я принял решение. Я ухожу», — сообщил Зимин.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии уточнило, что заявление Зимина не является объявлением об отставке. «Видеообращение к жителям, где Зимин сказал о своем уходе, подразумевало, что он не будет принимать участия во втором туре выборов», — сказала начальник пресс-службы Елена Пересторонина.

Это означает, что Зимин останется на своем посту до объявления нового главы региона.

По итогам первого тура представляющий «Единую Россию» Зимин набрал 32,42% голосов, а его оппонент, депутат горсовета Абакана от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%.

Победителя должен был определить второй тур 23 сентября, однако в конце этой недели Зимин заявил, что отказывается от дальнейшей борьбы и снимает свою кандидатуру. Официально это было объяснено состоянием здоровья.

В результате к участию во втором туре был допущен представитель «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место. После того как он подал необходимые документы, ЦИК назначила второй тур на 7 октября и дала старт избирательной кампании.