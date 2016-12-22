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«Роскосмос» назвал сроки следующего полета на МКС
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«Роскосмос» назвал сроки следующего полета на МКС
Общество, 12:22
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«Роскосмос» назвал сроки следующего полета на МКС

Следующая экспедиция на МКС состоится в начале декабря, заявил телеканалу RT исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет — в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался», — сказал он.

Находящийся сейчас на станции экипаж пробудет на орбите дольше запланированного. До этого Крикалев заявил, что новая экспедиция отправится к станции раньше запланированного, чтобы не допустить консервации МКС.

Кроме того, глава «Роскосмоса» Сергей Рогозин заявил, что находившиеся на борту потерпевшего аварию космического корабля «Союз МС-10» космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг полетят на МКС весной.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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11 октября на 119-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя «Союз ФГ». Экипаж эвакуировался на спасательной капсуле и успешно приземлился в Казахстане. Предполагаемой причиной аварии «Роскосмос» называл столкновение первой и второй ступени ракеты. Результаты расследования госкомиссии будут опубликованы в конце октября.

Теги: «Роскосмос» , авария , МКС
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