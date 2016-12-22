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Глава Ингушетии рассказал о переговорах с Кадыровым о границе с Чечней
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Глава Ингушетии рассказал о переговорах с Кадыровым о границе с Чечней
Политика, 10:00
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Глава Ингушетии рассказал о переговорах с Кадыровым о границе с Чечней
Соглашение о границе подписали спонтанно, на фоне конфликта из-за дорожных работ, которые власти Чечни вели в Ингушетии. Но сам документ готовили заранее и без участия Москвы, рассказал Юнус-Бек Евкуров телеканалу РБК
Юнус-Бек Евкуров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу РБК рассказал о своих переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, во время которых было подписано соглашение об установлении границы между двумя регионами. Документ, подписание которого спровоцировало протесты в Магасе, призван положить конец территориальным спорам между республиками и закрыть неурегулированный с 1990-х годов вопрос.

По словам Евкурова, он ранее неоднократно обсуждал эту тему с Кадыровым. «Мы с Рамзаном об этом говорили с 2009 или с 2010 года», — сказал он, отметив, что тема обсуждалась «нечасто», «раз в два года на тех или иных встречах».

Однако, по его словам, пусковым моментом для переговоров стало «в том числе» недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий «Чеченавтодору».

«Дорога, которая в Аршты шла по территории Ингушетии, она находилась на балансе «Чеченавтодора». Когда чеченская техника начала эту дорогу делать, почему-то все решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии», — напомнил Евкуров.

По его словам, эта ситуация не уникальна: дорога, которая идет из Ингушетии в станицу Ассиновскую в Чечне, находится на балансе «Ингушавтодора». «Вот такие коллизии, которые находятся на уровне ведомств дорожных», — отметил Евкуров.

«Это чисто случайный момент, который произошел, и на фоне этого мы и начали переговоры. Отсюда все и пошло», — рассказал Евкуров. Он подчеркнул, что, тем не менее, подписание соглашения не было демонстративным. «Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло — ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, почему жители республики не знали о подготовке документа, Евкуров рассказал, что в курсе были некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца перед встречей с Кадыровым.

«Я только по этому закону раз пять встречался с депутатами парламента, с органами местного самоуправления. Люди об этом знали, доводилось в части касающейся. Здесь не было такой необходимости — доводить до всего населения», — считает Евкуров.

По его словам, была и «еще одна особенность». «Я как глава республики, пока мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты, не мог [эти документы] показывать. Почему? Потому что вдруг у нас были бы какие-то изменения. Мы могли показать только утвержденные документы, которые утверждены и подписаны. Вот таким образом», — сказал он.

По его словам, федеральные власти и другие посредники не имеют отношения к итоговому соглашению. «Мы сели, посмотрели и договорились: «Давайте сделаем все это без третьей стороны, то есть постараемся разобраться сами», — рассказал Евкуров. Отвечая на уточняющий вопрос, Юнус-Бек Евкуров пояснил, что имеет в виду «федеральный центр».

По его словам, на скорости подписания соглашения также могла сказаться качественная подготовка документа, проведенная председателями комиссий Чечни и Игнушетии, обсуждавших границу между республиками — «они подготовили все так хорошо, что у нас не было никаких сомнений», сказал он. Кроме того, добавил Евкуров, за основу соглашения были взяты договоренности 1990-х годов.

Соглашение о закреплении границ было подписано Евкуровым и Кадыровым 26 сентября, вслед за этим его ратифицировали парламенты обеих республик.

На этом фоне ингушские активисты начали собираться у здания парламента республики в Магасе, требуя пересмотра соглашения. К урегулированию ситуации были привлечены силовики, поддерживающие безопасность на площади перед парламентом.

Власти республики согласовали выступления на площади перед парламентом вплоть до 15 октября.

Автор: Илья Доронов, Наталья Демченко.
Теги: Ингушетия , Чечня
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