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Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту
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Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту
Политика, 01:58
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Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел сообщение CNN о планах Саудовской Аравии признать смерть журналиста Джамаля Хашкаджи и представить ее как случайную. Об этом сообщает Reuters.

Однако Трамп также добавил, что «никто не знает, является ли этот отчет официальным».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия готовится официально признать смерть журналиста The Washington Post (WP). По данным телеканала, власти королевства намерены заявить о случайной смерти журналиста во время допроса. При этом Э-Рияд планирует признаться, что хотел похитить и тайно вывезти Хашкаджи из страны, но не был намерен его убивать.

Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист был известен критикой политики Эр-Рияда. Полиция Турции полагает, что его убили в консульстве, а тело вывезли. При этом, по данным WP, до исчезновения журналиста в Турцию из Саудовской Аравии прибыла группа из 15 человек.

Трамп обсуждал с королем Саудовской Аравии ситуацию с пропавшим журналистом. Президент США также заявил о решении направить госсекретаря Майка Помпео на встречу с саудовским королем. После посещения Саудовской Аравии Помпео приедет в Турцию.

Теги: Дональд Трамп , Саудовская Аравия , журналист
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