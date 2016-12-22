Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию и Турцию в связи с исчезновением в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя совета национальной безопасности США.

«Крайне важно, чтобы турецкие власти при полной поддержке со стороны правительства Саудовской Аравии смогли провести тщательное расследование и официально опубликовать результаты этого расследования, когда они были заключены», — сказал представитель пресс-службы.

Хашкаджи писал статьи с критикой саудовских властей. Он вел колонку в The Washington Post. Журналист пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что поговорил с королем Саудовской Аравии о пропавшем журналисте. По его словам, король заявил о тесном сотрудничестве с Турцией в расследовании. Трамп добавил, что отправит Майка Помпео на встречу с королем, чтобы они также обсудили ситуацию с журналистом.

Полиция Турции полагает, что Хашкаджи убили, а тело вывезли из консульства. По данным источников WP, перед исчезновением Хашкаджи в Турцию прибыла группа из 15 саудовцев. Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что «скорее всего» эта группа причастна к убийству журналиста. Турецкие власти направили запрос на обыск консульства.