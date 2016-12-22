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Суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избиркома к кандидату от КПРФ
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Суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избиркома к кандидату от КПРФ
Политика, 12:35
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Суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избиркома к кандидату от КПРФ

Верховный суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избирательного комитета республики об отмене регистрации кандидата в главы региона Валентина Коновалова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Да, [производство по делу] прекращено», — заявили в пресс-службе.

Ранее председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин заявил, что иск к
кандидату от КПРФ будет отозван, поскольку сроки по представлению прокуратуры, которое стало основанием для подачи иска, уже истекли.

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После этого кандидат на пост главы Республики Хакасия от Партии роста Александр Мяхар снял свою кандидатуру с выборов. Он объяснил это тем, что у жителей Хакасии есть право «сделать осознанный и взвешенный выбор» руководителя региона. По его словам, в настоящее время такой выбор сделать невозможно, «ввиду того что накал страстей достиг апогея». Он призвал коммуниста Валентина Коновалова, который остается единственным участником выборов, также снять свою кандидатуру.

11 октября избирком республики обратился в Верховный суд с просьбой снять с выборов главу региона Коновалова, который стал лидером в первом туре 9 сентября. Причиной было названо неверное написание в документах названия выдвинувшего кандидата избирательного объединения. Кроме того, в прокуратуре указали, что документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

В тот же день Мяхар подал заявление в региональную прокуратуру об отмене регистрации на выборах Коновалова, которого он обвинил в нарушениях в предвыборных роликах.​

Второй тур выборов Хакасии должен был пройти 21 октября. В первом туре Коновалов получил 44,81% голосов избирателей, второе место с 32,42% голосов занял единоросс Виктор Зимин, занимавший тогда должность главы республики. Зимин от участия во втором туре отказался и ушел с поста главы региона. ​

Теги: КПРФ , Хакасия
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