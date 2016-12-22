Глава Минтранса сообщил о сдвиге срока создания аналога МАК для ЕАЭС

Подписание соглашения о создании в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) организации для расследования авиакатастроф вместо Межгосударственного авиационного комитета (МАК) откладывается. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.

«Сроки несколько сдвигаются с учетом согласования с другими государствами», — сказал Дитрих.

Изначально планировалось создать соответствующий орган в течение августа и сентября. Рассматривалась возможность присоединения к нему и стран, не входящих в ЕАЭС. Минтранс предложил создать для расследования авиапроисшествий новый международный орган в августе 2017 года.

МАК был создан в 1991 году большинством стран СНГ кроме Грузии. В 2015 году Россия изъяла из ведения комитета функции по сертификации воздушных судов, двигателей и аэродромов. Их распределили между Минтрансом, Росавиацией и Минпромторгом.