Назван срок подписания соглашения о создании аналога МАК для стран ЕАЭС

Государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), могут до сентября подписать документ о создании аналога Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который будет расследовать авиапроисшествия на территории стран союза, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке документов. «Мы планируем, что она будет завершена в августе—сентябре этого года. По крайней мере соглашение это мы сейчас готовим, ожидаем, что в августе—сентябре мы сможем его подписать», — добавил министр.

МАК был создан в 1991 году, соглашение о создании комитета подписали Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В 2015 году российское правительство вывело из ведения МАК функции по сертификации воздушных судов, двигателей и аэродромов. Они были распределены между Минтрансом, Росавиацией и Минпромторгом.

В августе 2017 года Минтранс предложил создать для расследования авиапроисшествий новый международный орган, который должен будет заменить МАК. Как сообщала газета «Коммерсантъ», работа Международного авиационного комитета вызывает вопросы у «многих» государств и Международной организации гражданской авиации.