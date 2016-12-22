Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Российские корабли и самолеты пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом. Об этом заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, сообщает Telegraph.
«Мы видим возрастающий интерес российских военно-морских судов к нашим учениям», — отметил генерал. По его словам, когда нидерландские и британские военные проводили учения в рамках программы противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено больше российских кораблей, чем обычно. «Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям», — отмечает МакМутри.
В сентябре глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщал, что в 2019 году на севере Норвегии заработает британская военная база, там разместят 800 военнослужащих. По его словам, это станет частью «стратегии по защите Арктики». Он отметил, что в регионе наблюдается активность российских субмарин.заявлял, что Арктика стала центром интересов ряда западных стран, не исключив возникновения военных конфликтов в регионе. Он подчеркнул, что приоритетом российских военных является защита национальных интересов в Арктике. В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал активизировать действия Вашингтона в Арктическом регионе, расширив присутствие Береговой охраны США.