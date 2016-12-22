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Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих
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Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих
Политика, 04:23
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Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в 2019 году в Норвегии будут развернуты 800 британских военнослужащих. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Telegraph, приводит его слова Sunday Express.

По его словам, военная база начнет свою работу на севере страны. Уильямсон назвал этот план «стратегий по защите Арктики». Министр обороны Великобритании заметил, что таким образом его страна докажет, что готова защищать там свои интересы. «Если мы хотим защитить наши интересы на нашем заднем дворе, это то, что мы должны сделать», — сказал глава британского Минобороны, говоря о размещениях войск в Норвегии.

«Мы видим активность российских подлодок очень близко к тем рубежам, которые проходили во время Холодной войны, и это наше право ответить», — сказал Уильямсон. Он напомнил, что 10 лет назад люди полагали, что активность субмарин в Северной Атлантике и «угроза, которую они представляют, исчезли с падением Берлинской стены». Британский министр обороны отметил, что эта «угроза вернулась».

Как отмечает издание, британские военнослужащие будут находиться в Норвегии вместе с военными из США, Нидерландов и Норвегии. В том числе туда будут переброшены 3 тыс. личного состава НАТО для учений.

В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала центром интересов некоторых иностранных государств, из-за чего там могут вспыхнуть военные конфликты. Глава российского Минобороны заявил, что одним из приоритетов для ВС России является защита национальных интересов и развитие в Арктическом регионе. Он пояснил, что там действуют не только российские ледоколы, но также из США, Швеции, Германии, Китая и Южной Кореи. Шойгу рассказал, что Северный флот реализует план Минобороны по развитию российской группы войск в Арктике на период до 2020 года.

В конце июня глава Пентагона Джэймс Мэттис сказал, что США должны активизироваться в Арктике и заняться серьезно этим регионом. По его словам, Арктика приобретает важное значения для США, «Безусловно, Америка должна продолжить свою игру в Арктике», — заявил министр обороны США.

Теги: Норвегия , Великобритания , военные
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