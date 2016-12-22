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Шеф Пентагона заявил о необходимости США «активизировать игру» в Арктике
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Шеф Пентагона заявил о необходимости США «активизировать игру» в Арктике
Политика, 03:57
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Шеф Пентагона заявил о необходимости США «активизировать игру» в Арктике

США должны «активизировать свою игру» в Арктике и серьезно заняться этой частью света, которая становится все более важной для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис, передает Reuters.

По его словам, Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень. «Безусловно, Америка должна продолжить свою игру в Арктике. В этом нет никаких сомнений», — сказал Мэттис.

Глава Пентагона уточнил, что, в частности, Вашингтону необходимо расширить присутствие в этом регионе Береговой охраны США. Также он добавил, что из-за потепления в Арктике можно использовать эту территорию как в транспортных целях, так и для разведки энергоносителей.

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В марте президент России Владимир Путин рассказал о роли Арктики для страны. Он отметил, что Россия не просто вернулась в Арктику, а «поселились [там] заново и крепко». Кроме того, российский лидер заявил, что там размещены в том числе новейшие системы слежения за пусками чужих ракет, военная база ПВО, а также строится аэродром на Новосибирских островах. «Мы грозить никому не будем, но, используя наши преимущества, в данном случае территориального характера, обеспечим безопасность России и ее граждан. В этом смысле Арктический регион для России крайне важен», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли теперь Россия «грозить» из Арктики.

Теги: Арктика , Пентагон США , Джеймс Мэттис
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