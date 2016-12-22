ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,98 65,63 EUR Нал. 77,50 75,92 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6351,60 +25,30 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Москалькова объяснила отъезд моряка с задержанного украинского траулера
Лента новостей
В Калифорнии в ДТП с автобусом пострадали 40 человек 01:48, Общество Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике 01:30, Политика СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США 01:18, Политика Названо место похорон командующего Восточном округом войск Росгвардии 01:00, Общество Москалькова объяснила отъезд моряка с задержанного украинского траулера 00:46, Общество Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном 00:31, Политика В NASA выразили надежду на новый запуск экипажа на «Союзе» после аварии 00:22, Политика В Египте открыли бюст Евгению Примакову 00:13, Общество «Голос» назвал главных конкурентов «Единой России» на местных выборах 00:13, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 00:13, РБК и Philips Минэкономразвития выбрало меры для улучшения делового климата в России 00:00, Экономика Полиция задержала 100 человек под стенами Киево-Печерской лавры 14 окт, 23:47, Общество Король Салман поблагодарил Эрдогана за содействие в поиске журналиста 14 окт, 23:22, Общество В Британии заявили о неразрешенных вопросах в переговорах с ЕС по Brexit 14 окт, 23:08, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14 окт, 22:57, РБК и Mastercard В Техасе в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека 14 окт, 22:38, Общество В Париже полиция задержала более 20 чеченцев по подозрению в рэкете 14 окт, 22:11, Общество В Киеве группа националистов атаковала офис Медведчука 14 окт, 21:59, Общество Православный передел: кому достанутся знаменитые украинские лавры 14 окт, 21:07, Политика Захарова отвергла способность Bellingcat расследовать инцидент в Солсбери 14 окт, 21:02, Политика Сборная России победила Турцию в Лиге наций 14 окт, 21:00, Спорт Чем определяется ценность мяса и его стоимость 14 окт, 20:29, РБК и Мираторг В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу зрителей при посадке 14 окт, 20:21, Общество «Поставили судью в тупик»: снимут ли коммуниста с выборов главы Хакасии 14 окт, 20:19, Политика Times назвала последним страхом Стивена Хокинга модификацию ДНК 14 окт, 20:09, Общество Три страны Европы призвали расследовать пропажу саудовского журналиста 14 окт, 19:33, Политика СМИ узнали о достижении Евросоюзом и Британией соглашения о Brexit 14 окт, 19:15, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 14 окт, 19:15, РБК и Schneider Electric
Москалькова объяснила отъезд моряка с задержанного украинского траулера
Общество, 00:46
0
Москалькова объяснила отъезд моряка с задержанного украинского траулера

Российские власти отпустили моряка Геннадия Отичко с задержанного украинского траулера ЯМК-0041 из «соображений гуманизма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По ее словам, у Отичко умерла мать, поэтому власти России проявили «истинное сострадание», отпустив моряка на похороны, «несмотря на его процессуальный статус». «Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что наши партнеры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в отношении граждан России», — подчеркнула Москалькова.

Она напомнила, что украинские власти не отпустили на родину капитана задержанного в марте российского судна «Норд» Владимира Горбенко на похороны его матери.

В мае у берегов Крыма был задержан украинский траулер ЯМК-0041 за незаконный промысел рыбы. Против капитана судна завели уголовное дело, затем его арестовали. Капитан не признал вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. В июле российские власти отпустили четырех моряков с ЯМК-0041. В августе Москалькова предложила уполномоченному по правам человека на Украине Людмиле Денисовой обменять экипаж «Норда» на моряков с ЯМК-0041.
Теги: Татьяна Москалькова , траулер , Украина , Крым , моряки
Главное
СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США Политика
Материалы по теме
В Крыму отпустили четырех моряков с задержанного украинского траулера Общество
Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter