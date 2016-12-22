Москалькова объяснила отъезд моряка с задержанного украинского траулера

Российские власти отпустили моряка Геннадия Отичко с задержанного украинского траулера ЯМК-0041 из «соображений гуманизма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
По ее словам, у Отичко умерла мать, поэтому власти России проявили «истинное сострадание», отпустив моряка на похороны, «несмотря на его процессуальный статус». «Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что наши партнеры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в отношении граждан России», — подчеркнула Москалькова.
Она напомнила, что украинские власти не отпустили на родину капитана задержанного в марте российского судна «Норд» Владимира Горбенко на похороны его матери.В мае у берегов Крыма был задержан украинский траулер ЯМК-0041 за незаконный промысел рыбы. Против капитана судна завели уголовное дело, затем его арестовали. Капитан не признал вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. В июле российские власти отпустили четырех моряков с ЯМК-0041. В августе Москалькова предложила уполномоченному по правам человека на Украине Людмиле Денисовой обменять экипаж «Норда» на моряков с ЯМК-0041.