В Крыму отпустили четырех моряков с задержанного украинского траулера

Российские пограничники отпустили четырех моряков с задержанного в Крыму украинского траулера ЯМК-0041, которые проходили свидетелями по делу о браконьерстве в Черном море. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из моряков Эмиль Курбединов.

«Их выпустили с территории пограничного управления [в Балаклаве], они сейчас находятся в Севастополе. Уехать [из Крыма на родину] они не могут, паспорта им пока не отдают. Они проходят как свидетели по документам, обвинение им не предъявляли», — сообщил юрист.

РБК направил запрос в УФСБ по Крыму.

Траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбудили уголовное дело о браконьерстве, позднее мужчину арестовали. Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. Украинская прокуратура также завела дело после задержания моряков. Команда судна 25 июня объявила голодовку.