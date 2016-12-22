СМИ рассказали о получении саратовским экс-министром материальной помощи

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала материальную помощь от государства в течение четырех лет. Об этом сообщает «Медиаликс 64».

Отмечается, что информацию о выплатах в 2017 году предоставляла местному изданию «СтройСар» пресс-служба саратовского губернатора. Как и другие министры, Соколова в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах получала из бюджета 100 тыс. руб. согласно региональному закону №44 от 20 мая 2002 года.

Ранее Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской облдумы Николаем Бондаренко о том, что 3,5 тыс. руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Депутат предложил экс-министру проверить на себе, возможно ли прожить на такую сумму, но она ответила, что не готова на такой эксперимент, так как «статус министра этого не позволит». Позднее пресс-служба губернатора региона Валерия Радаева сообщила об увольнении чиновницы. Ее обязанности будет исполнять первый замминистра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская.

13 октября стало известно, что экс-министр в 2017 году задекларировала доход на сумму 2,29 млн. руб. Также в ее декларации указаны приусадебный земельный участок площадью 338 кв. м, жилой дом площадью 171,9 кв. м и квартира площадью 46,5 кв. м.