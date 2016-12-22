Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили

Теперь уже бывшая министр труда публично поспорила с областным депутатом о том, что 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей», но проверять это на себе отказалась

Наталья Соколова (Фото: скриншот с видео «Четвертая Власть» / YouTube)

Наталья Соколова уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона. «Информация достоверна», — отметили в пресс-службе.

Соколова оказалась в центре скандала после того, как поспорила с депутатом саратовской облдумы Николаем Бондаренко о том, что 3,5 тыс. руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Депутат предложил ей проверить это на себе. Чиновница ответила, что не готова на такой эксперимент, так как «статус министра этого не позволит». Но она пообещала подготовить для депутата список продуктов. «И каждое заседание думы я буду носить весы и вас взвешивать», — добавила она.

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