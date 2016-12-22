Саратовскому министру нашли замену после спора о прожиточном минимуме

Первый замминистра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская будет исполнять обязанности главы ведомства вместо Натальи Соколовой, которая была уволена ​после высказываний о прожиточном минимуме. Об этом «РИА Новости» сообщила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

«На время отсутствия руководителя исполняет обязанности [министра] первый заместитель», — подчеркнула она.

Наталью Соколову уволили с должности министра ранее 12 октября после того, как она публично поспорила с депутатом саратовской областной думы Николаем Бондаренко. Министр ​заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров — нормальный. По ее словам, 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». При этом сама Соколова отказалась жить на эту сумму из-за «статуса».

На заседании, где состоялся спор чиновников, обсуждался законопроект о повышении прожиточного минимума пенсионера. Министр предложила повысить его на 288 руб., депутаты — на 500 руб. Сейчас в Саратовской области прожиточный минимум составляет 7,2 тыс. руб. для пенсионера и 9,3 тыс. руб. для трудоспособного населения. По итогам сентября, ​минимальный набор продуктов обходится жителю региона в 3,2 тыс. руб.