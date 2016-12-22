Навальный вышел на свободу после 50 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный покинул спецприемник рано утром 14 октября после 50 суток ареста

О том, что Навальный покинул колонию, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов в своем Twitter. К своему сообщению он добавил фотографию, на которой виден Навальный, выходящий из ворот спецприемника с чемоданом.

О том, что Навальный покинул спецприемник, также сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на своего корреспондента.

В конце августа Навальный получил 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла еще в январе. 24 сентября он покинул спецприемник, но тут же был задержан. На этот раз суд отправил его в спецприемник на 20 суток за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве. Оппозиционеру вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).

Повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах).