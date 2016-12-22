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Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста
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Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста
Политика, 24 сен, 23:12
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Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста
Суд назначил оппозиционеру Алексею Навальному 20 суток сразу после отбытия предыдущего административного ареста. Во время заседания он пообещал ответить директору Росгвардии после просмотра его обращения с вызовом на дуэль
Алексей Навальный (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 20 суток административного ареста по делу о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Такое решение приняла судья Елена Армяшина, передает корреспондент РБК.

Навальному вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Этот состав его соратник Леонид Волков назвал «экзотическим», поскольку он редко применяется. При этом повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах).

Навальный был задержан полицейскими рано утром в понедельник, 24 сентября, сразу при выходе из спецприемника, где отбывал свой предыдущий арест — 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе этого года.

Согласно новому протоколу, Навальный 7 и 24 августа разместил на YouTube ролики с призывами выйти на акцию 9 сентября и опубликовал аналогичный призыв в Twitter. Мэрия Москвы несколько раз отказала сотрудникам ФБК в согласовании акции. В итоге шествие состоялось без согласования и привело к «повреждению транспортных средств» (в том числе полицейского автомобиля Toyota) и травмам у сотрудников МВД, которые пытались разогнать шествие. Против одного из митинговавших впоследствии возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК), говорится в протоколе. К документу полицейские приложили рапорты «об обнаружении информационного текста» и «видеоматериала» в интернете.

Политика доставили в суд около 16:00. Адвокатов с ним не было: по словам оппозиционера, полицейские в ОВД «Даниловский» не предоставили ему возможности с ними связаться. Судья дала Навальному 30 минут на то, чтобы обратиться к адвокатам. Защитники Вадим Кобзев и Ольга Михайлова оказались заняты. Тогда Навальный заявил ходатайство об отложении заседания, чтобы он мог воспользоваться своим правом на защиту. Судья ему в этом отказала, отметив, что закон не требует обязательного участия адвоката в заседании по административному правонарушению.

Оппозиционер также попросил судью дать ему два дня на ознакомление со 150 страницами дела. Это ходатайство судья удовлетворила частично, дав ему на чтение и фотографирование материалов 20 минут.

Оппозиционер просил пригласить на заседание в том числе формальных организаторов митинга 9 сентября — сотрудников ФБК Любовь Соболь и Георгия Албурова, а также полицейских, которые составляли рапорты об обнаружении в интернете призывов к акции, задерживали его и составляли на него протокол. В вызове свидетелей по ходатайству Навального судья также отказала.

После отказов оппозиционер потребовал отвода судьи, назвав административное дело «придуманным». Армяшина в собственном отводе отказала.

Навальный заявил, что еще не смотрел видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова с вызовом его на дуэль, но пообещал отреагировать на него. «Посмотрю и, конечно, буду отвечать», — сказал Навальный, уточнив, что из-за того, что его задержали сразу после выхода из спецприемника, он не успел ознакомиться с роликом. Однако, когда одна из присутствовавших в суде журналисток попыталась показать Навальному видео Золотова, оппозиционер грубо оборвал ее.

Генерал армии Золотов 11 сентября опубликовал видео, где ответил на обвинения Навального в закупках продуктов по завышенным ценам. Золотов заявил, что расследование является «оскорбительными клеветническими измышлениями» и обещал сделать из оппозиционера «отбивную», вызвав его на поединок.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Алексей Навальный , Виктор Золотов
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