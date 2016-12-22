Навального задержали сразу после освобождения из-под ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан, как только его освободили после 30 суток ареста. По словам начальника штаба ФБК Леонида Волкова, сотрудники МВД возбудили против Навального еще одно дело

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сразу же после того, как он вышел на свободу, отбыв 30 суток административного ареста. Об этом сообщил начальник избирательного штаба Навального Леонид Волков.

«Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении», — написал Волков в своем Twitter.

Эту информацию подтвердил также корреспондент телеканала «Дождь», который находился у спецприемника в момент задержания. Телеканал опубликовал видеозапись задержания. На кадрах видно, что сотрудники полиции встретили оппозиционера непосредственно у ворот спецприемника и посадили в полицейскую «ГАЗель», не дав пообщаться со встречавшими его людьми.

Позже Волков сообщил, что Навального доставили в ОВД «Даниловский», против него возбуждено новое административное дело по части 4 статьи 20.2 КОАП. Она касается нарушений порядка проведения митингов, которые повлекли за собой «причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Максимальная санкция по ней — административный арест на 20 суток.

«Конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела», — написал Волков в следующем твите.

Навальный отбывал 30-суточный арест по решению Тверского суда Москвы, которое было объявлено 27 августа. Задержали политика 25 августа. Административное дело по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) было открыто еще в январе 2018 года.

