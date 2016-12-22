Суд признал законным арест Навального на 20 суток

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты оппозиционера Алексея Навального по решению о его аресте на 20 суток за организацию несанкционированного митинга против пенсионной реформы 9 сентября, заявили в суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу адвоката Михайловой в интересах Навального отклонить», — цитирует ТАСС решение судьи.

В пресс-службе Мосгорсуда агентству уточнили, что единственным дополнением стало время отсчета ареста — с 6:20 утра 24 сентября, когда политика задержали после окончания предыдущего ареста.

Эту информацию подтвердила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

24 сентября, сразу после того как Навальный вышел из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе, его задержали. Новые 20 суток Навальный получил решением суда в тот же день за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве. Ему вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах).