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Суд признал законным арест Навального на 20 суток
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Суд признал законным арест Навального на 20 суток
Политика, 15:33
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Суд признал законным арест Навального на 20 суток

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты оппозиционера Алексея Навального по решению о его аресте на 20 суток за организацию несанкционированного митинга против пенсионной реформы 9 сентября, заявили в суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу адвоката Михайловой в интересах Навального отклонить», — цитирует ТАСС решение судьи.

В пресс-службе Мосгорсуда агентству уточнили, что единственным дополнением стало время отсчета ареста — с 6:20 утра 24 сентября, когда политика задержали после окончания предыдущего ареста.

Эту информацию подтвердила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

24 сентября, сразу после того как Навальный вышел из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе, его задержали. Новые 20 суток Навальный получил решением суда в тот же день за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве. Ему вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах).

Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах Еще 7 фото
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Теги: Алексей Навальный , арест , апелляция
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