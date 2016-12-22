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Порошенко рассказал о трех раздражающих Москву украинских «брендах»
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Порошенко рассказал о трех раздражающих Москву украинских «брендах»
Политика, 21:34
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Порошенко рассказал о трех раздражающих Москву украинских «брендах»

Президент Петр Порошенко рассказал о трех украинских «брендах», от которых «больше всего корчит Москву» — «Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины и Автокефальная церковь Украины». Об этом украинский президент написал в своем Twitter.

Ранее Вселенский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — патриарха Киевского Филарета, представляющего Украинскую православную церковь Киевского патриархата, и митрополита Макария, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви. После этого Порошенко заявил, что «то, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники,​ наконец произошло: Украина получила томос [об автокефалии]. При этом Константинополь официально не сообщил о передаче Украине томоса.

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В Русской православной церкви заявили, что Константинопольский патриархат «легализует раскол» между церквями. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков анонсировал «адекватный и жесткий» ответ РПЦ на решения Вселенского патриархата.

Теги: Петр Порошенко , Украина , УПЦ
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