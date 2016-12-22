В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решение Константинополя по Украине

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков анонсировал «адекватный и жесткий» ответ синода Русской православной церкви (РПЦ) на решения Константинопольского патриархата относительно Украины. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.
«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом, даст Священный синод», — заметил он, добавив, что он соберется в Минске 15 октября. «В любом случае ответ будет адекватным и жестким», — пообещал Волков, подчеркнув, что синод «выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле». Остальных комментариев по этому поводу представитель патриарха Московского и всея Руси не привел.
При этом сам патриарх Кирилл, выступая перед журналистами в Минске, выразил надежду на то, что православная церковь «найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранит свое единство» (цитата по агентству «Интерфакс»).
Ранее, 11 октября, синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).
До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической. Это была Украинская православная церковь Московского патриархата. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.
Кроме того, 11 октября Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета (последний был подвержен анафеме со стороны РПЦ в 2008 году).
В Московском патриархате подобные решения Константинополя назвали «легализацией раскола». Президент Украины Петр Порошенко, комментируя эти решения, в свою очередь заявил, что Вселенский патриархат принял решение создать на Украине единую поместную церковь.