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В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решение Константинополя по Украине
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В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решение Константинополя по Украине
Политика, 15:58
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В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решение Константинополя по Украине
Реакция синода РПЦ на последнее решение Константинопольского патриархата относительно украинской церкви будет «жесткой и адекватной». Константинополь ранее подтвердил намерение предоставить украинской церкви автокефалию
Александр Волков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков анонсировал «адекватный и жесткий» ответ синода Русской православной церкви (РПЦ) на решения Константинопольского патриархата относительно Украины. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом, даст Священный синод», — заметил он, добавив, что он соберется в Минске 15 октября. «В любом случае ответ будет адекватным и жестким», — пообещал Волков, подчеркнув, что синод «выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле». Остальных комментариев по этому поводу представитель патриарха Московского и всея Руси не привел.

При этом сам патриарх Кирилл, выступая перед журналистами в Минске, выразил надежду на то, что православная церковь «найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранит свое единство» (цитата по агентству «Интерфакс»).

Ранее, 11 октября, синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической. Это была Украинская православная церковь Московского патриархата​. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.

Кроме того, ​11 октября Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета (последний был подвержен анафеме со стороны РПЦ в 2008 году).

В Московском патриархате подобные решения Константинополя назвали «легализацией раскола». Президент Украины Петр Порошенко, комментируя эти решения, в свою очередь заявил, что Вселенский патриархат принял решение создать на Украине единую поместную церковь.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Российская православная церковь , Синод , Украинская церковь
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