Путин обсудил с Совбезом получение украинской церковью автокефалии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение Русской православной церкви на Украине после получения украинской церковью автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

На совещании также обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня и международная проблематика. «Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата», — отметил Песков.

Накануне, 11 октября, Константинопольский патриархат сделал первый шаг к предоставлению украинской церкви автокефалии: Константинополь отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. Вселенский патриархат также распорядился восстановить их паству к «общению с Церковью».

В РПЦ заявили, что решение К​онстантинополя нанесет катастрофический вред и затронет судьбы миллионов людей на Украине. Украинская православная церковь, подконтрольная РПЦ, в свою очередь, не исключила разрыва отношений с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.