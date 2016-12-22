Кремль заявил о контроле ситуации над протестами в Ингушетии

В Кремле внимательно наблюдают за акциями протеста в Ингушетии и получают информацию от руководства республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Он добавил, что пока работа ведется по линии руководства Ингушетии. Песков также подчеркнул важность того, чтобы ситуация в регионе оставалась в конституционном поле и в рамках законности.
Граница между республиками была нерегулируемой с момента распада СССР. В соответствии с соглашением между Чечней и Ингушетией, подписанным в конце сентября, стороны обменялись территориями площадь 1,89 га. 4 октября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-бек Евкуров подписали законы об установлении границ республик. Евкуров заявил, что стороны не передали друг другу «ни одного сантиметра или метра земли», а Кадыров, в свою очередь, отметил «историческое значение» данного решения для двух народов и регионов.
На фоне принятия закона в Ингушетии начались акции протеста. В частности, на митинг, прошедший накануне, приехал первый президент Ингушетии Руслан Аушев, который призвал протестующих создать оргкомитет для переговоров с властями.
6 октября правительство республики разрешило организовать протестную акцию в Магасе с 8 по 15 октября. Таким образом, в понедельник митинг стал санкционированным и продолжился на новой площадке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Ингушетии Артема Перехриста, акция в Магасе проходит мирно, в ней участвуют до 100 человек.