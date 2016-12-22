Сенаторы обязали Трампа расследовать исчезновение саудовского журналиста

Американские сенаторы воспользовались «Актом Магнитского» и обязали президента США Дональда Трампа в течение 120 дней указать лиц, которые признаны виновными в нарушении прав человека. Поводом для расследования стало исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Письмо к Трампу опубликовано на сайте сенатора-республиканца Патрика Лихи.

Сенаторы подчеркнули, что Хашкаджи мог стать жертвой «грубого нарушения международно признанных прав человека» и призвали Трампа, согласно «закону Магнитского», провести расследование и определить причастных к исчезновению саудовского журналиста.

В Сенате заявили, что рассчитают на то, что при принятии решения Трамп будет учитывать всю информацию о данном деле.

Хашкаджи работал колумнистом для The Washington Post и выступал с критикой саудовских властей. 2 октября журналист исчез, в последний раз он выходил на связь, когда находился в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Советник президента Турции Ясин Катай позже заявил, что к исчезновению журналиста могут быт причастны 15 граждан Саудовской Аравии. Он также не исключил, что Хашкаджи могли убить. Турция обратилась к властям Саудовской Аравии с просьбой провести обыск в консульстве.

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман в ответ сказал, что королевству нечего скрывать и он готов разрешить обыск. 9 октября Трамп заявил, что обеспокоен ситуацией с исчезновением журналиста. «Надеюсь, что все уладится само собой. На данный момент никто и ничего не знает. Но вокруг этого складывается нехорошая история, и мне это не нравится», — написал он в Twitter.



