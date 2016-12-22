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Google не раскрыла сенаторам США планы по созданию поисковика для Китая
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Google не раскрыла сенаторам США планы по созданию поисковика для Китая
Технологии и медиа, 05:33
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Google не раскрыла сенаторам США планы по созданию поисковика для Китая

Американских сенаторов не удовлетворил ответ корпорации Google относительно ее планов по созданию поисковика Dragonfly для Китая, передает Bloomberg со ссылкой на письмо сенаторам от гендиректора Google Сундара Пичаи.

Он отказался отвечать на вопросы о конкретных целях корпорации в этой страны, объяснив, что еще неизвестно, вернется ли Google в Китай. «Их ответ сенату не предоставил никакой информации о планах Google создать цензурируемый поисковик в Китае. Любая попытка вернуться в Китай позволит китайским властям репрессировать и манипулировать своими гражданами», — сказал сенатор-демократ Марк Ворнер, предоставивший агентству копию письма от Google.

Как отмечает Bloomberg, в письме Пичаи заявил, что в корпорации серьезно относятся к Китаю, в котором среди пользователей смартфонов наиболее популярна разработанная Google операционная система Android.

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В августе в газете компарти Китая появился материал о том, что Google, сервисы которой недоступны у большинства китайских пользователей с 2010 года, может вернуться в страну, если будет соблюдать местное законодательство.

Статью опубликовали после того, как издание The Intercept сообщило о разрабатываемом в Google приложении-поисковики Dragonfly. По данным журналистов, оно сможет фильтровать нежелательные для властей Китая ресурсы, а также связывать поисковые запросы с номером телефона пользователя.

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Источники The New York Times cообщали, что сотрудники Google написали своему руководству коллективное письмо, в котором выразили протест из-за разработки этого поисковика. В октябре вице-президент США Майк Пнс заявил, что корпорации нужно «дважды подумать», прежде чем выходить на китайский рынок и призвал прекратить разработку Dragonfly, способного «усилить цензуру».

Теги: Google , поисковик , Китай
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