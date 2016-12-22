Сотрудники Google заявили протест против разработки поисковика для Китая

Сотрудники Google недовольны тайной разработкой подцензурной поисковой системы для Китая. Они обращают внимание на этическую сторону разработки новых продуктов и требуют возможности влиять на принимаемые решения

Фото: Анна Сергеева для РБК

Cотрудники компании Google подписали коллективное письмо руководству, в котором возражают против разработки подцензурной поисковой системы для Китая, сообщает The New York Times со ссылкой на копию документа и источники в компании.

В письме говорится, что существование тайного проекта по созданию поисковика для Китая, который будет цензурировать выдаваемый контент по требованию Пекина, «поднимает неотложные моральные и этические проблемы».

«В настоящее время у нас нет информации, необходимой для того, чтобы принимать этически обоснованные решения о нашей работе и наших проектах», — цитирует документ NYT.

Сотрудники Google также требуют, чтобы им разрешили участвовать в обсуждении этических аспектов разрабатываемых продуктов. «Мы остро нуждаемся в большей прозрачности, месте за столом и приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что мы разрабатываем», — говорится в письме.

По данным издания, под обращением к топ-менеджменту, созданном в корпоративной системе коммуникации Google, поставили подписи уже более 1,4 тыс. человек.

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи уже провел встречу с сотрудниками, во время которой дал пояснения по поводу разработки поисковика для Китая и попытался успокоить разочарованных сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, присутствовавших на этой встрече.

«Мы не близки к запуску поискового продукта в Китае. И будем ли мы это делать, а также сможем ли мы это сделать, совершенно неясно», — привел собеседник газеты слова гендиректора Google.

Тем не менее Пичаи подтвердил участникам встречи, что Google давно изучает возможности для возвращения на китайский рынок. По его словам, команда этого проекта «изучает множество возможных вариантов».

О том, что Google готовится к возвращению в Китай, сообщило 1 августа издание The Intercept со ссылкой на конфиденциальные документы, предоставленные анонимным сотрудником Google.​

По данным издания, ради возвращения на крупнейший рынок Google может отступить от принципов свободы слова, подчинившись требованиям китайских властей о фильтрации контента. Для этого в компании существует команда, которая с весны 2017 года разрабатывает проект под кодовым названием Dragonfly («Стрекоза»), предполагающий создание приложения для платформы Android, в котором будет реализована функция фильтрации нежелательных для китайских властей ресурсов. Работа над проектом была ускорена, рассказал источник, после того, как в декабре гендиректор Google Сундар Пичаи встретился с высокопоставленным чиновником правительства Китая.

Служба поиска Google с 2010 года недоступна большинству пользователей интернета в Китае. Компания объявила о решении уйти из страны после массированной кибератаки на сервисы Google, проведенной, согласно заявлению компании, с территории Китая. С 2006 по 2010 год компания выполняла требования закона КНР о блокировке запрещенного контента, что приводило к критике корпорации в США за цензуру.