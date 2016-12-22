В Пекине назвали условия возвращения Google на китайский рынок

Google может вернуться в Китай, но должна для этого подчиниться местным законам и правилам, пишет официальная китайская газета. Статья появилась после сообщений о подготовке возвращения компании на крупнейший интернет-рынок в мире

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Компания Google, которая ушла с китайского рынка в 2010 году, может вернуться, если будет соблюдать местное законодательство и правила регулирования интернета, пишет People's Daily, англоязычная версия официальной китайской газеты «Жэньминь жибао» (печатный орган ЦК компартии Китая).

«Google не смогла принять китайский рынок восемь лет назад. Сможет ли она вернуться и когда, зависит от ее собственного отношения. Только соблюдая местные законы и правила и следуя местным обычаям транснациональные компании смогут завоевать местный рынок и потребителей», — говорится в статье «Google должна соблюдать правила для повторного входа на китайский рынок».

«Ни одна страна не позволит, чтобы интернет был наполнен порнографией, насилием, подрывными сообщениями, этническим сепаратизмом, религиозным экстремизмом, расизмом и терроризмом. Китай будет придерживаться своих законов об управлении интернетом, обеспечивая для общества безопасность деятельности в киберпространстве», — отмечает газета.

Публикация появилась через несколько дней после того, как издание The Intercept сообщило, что Google готовится к возвращению своего поисковика на крупнейший интернет-рынок в мире и ради этого может отступить от принципов свободы слова, подчинившись требованиям китайских властей о фильтрации контента. Сообщение было опубликовано со ссылкой на конфиденциальные документы, предоставленные анонимным сотрудником Google.​

Из этих документов следует, что Google еще с весны прошлого года разрабатывает проект под кодовым названием Dragonfly («Стрекоза») по созданию приложения для платформы Android, в котором будет реализована функция фильтрации нежелательных для китайских властей ресурсов. Работа над проектом была ускорена, рассказал источник, после того как в декабре гендиректор Google Сундар Пичаи встретился с высокопоставленным чиновником правительства Китая.

​«Приложение уже было продемонстрировано китайскому правительству, окончательная версия может быть запущена в ближайшие шесть—девять месяцев после одобрения китайскими чиновниками», — написало издание.