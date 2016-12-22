ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,19 EUR Нал. 77,27 76,19 USD Бирж. 66,64 -0,38 EUR Бирж. 76,60 -0,55 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6577,30 -35,10 IMOEX 2439,63 -1,03% RTSI 1153,24 -0,65% Brent 84,45 -1,31% DJIA 26618,57 -0,78% Nasdaq 7877,84 -1,83%
Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей
Лента новостей
Суд отправил в тюрьму бывшего замглавы Челябинской области Сандакова 11:36, Общество СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП под Тверью 11:01, Общество Геймеры куют «железо»: игры как драйвер компьютерной индустрии 10:59, Партнерский материал Ученые из Европы заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия 10:54, Политика Что будет с Ethereum: разработчики отложили хардфорк Constantinople 10:53, Крипто Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранцев за шпионаж 10:45, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 10:45, РБК и Canon За партой у Аркадия Новикова: как работает школа известного ресторатора 10:45, Свое дело Как программисты из Ульяновска разработали софт для PepsiCo 10:44, Технологии и медиа Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Тверью 10:37, Общество Украина рассказала о «плане Б» на случай запуска «Северного потока-2» 10:37, Политика ФСИН заявила о прекращении Сенцовым голодовки 10:30, Общество «Магнит» заплатит своими акциями за фармдистрибьютора «СИА Групп» 10:29, Бизнес В кабмине заявили о найденном решении проблем с платежами по ВТС с Индией 10:21, Политика Прогноз дня: санкционные риски вызовут продажу акций на Московской бирже 10:20, Quote Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 10:15, РБК и Schneider Electric Независимые АЗС попросили правительство разрешить поднять цены на дизель 10:09, Политика Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей 10:06, Бизнес Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими 10:03, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 09:47, РБК и Мираторг Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. Фоторепортаж 09:36, Фотогалерея  Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП с 13 погибшими под Тверью 09:35, Общество Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди Восточного 09:28, Технологии и медиа В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью 09:26, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 09:06, РБК и Schneider Electric В Сети опубликовали видео с места ДТП под Тверью 09:05, Общество Орешкин заявил о задаче повысить товарооборот с Индией до $30 млрд 09:01, Экономика Яркое будущее: концепты, которые изменят мир 09:00, Авто
Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей
Бизнес, 10:06
0
Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей
Американская корпорация привлекательна для тех российских студентов, кто изучает ИT и гуманитарные науки. «Газпром» популярен среди будущих бизнесменов, инженеров, юристов, специалистов по естественным наукам и медиков
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Студенты российских вузов после завершения обучения больше всего хотят попасть на работу в Google или «Газпром». Об этом свидетельствуют результаты исследования «Самые привлекательные работодатели России 2018 года», проведенного компанией Universum (с текстом ознакомился РБК). Опрос 22,6 тыс. российских учащихся 106 вузов проходил с октября прошлого по апрель нынешнего года. Среди респондентов были 32% мужчин и 68% женщин, средний возраст опрошенных — 21,5 года.

Учащиеся по специальностям финансового сектора и бизнеса в ходе опроса назвали самой привлекательной компанией «Газпром»: ему отдали предпочтение 24,87% опрошенных. Следующая по популярности — Google с 23,21%. Расклад этого года отличается от прошлогоднего, когда американская корпорация была на первом месте, а «Газпром» — на втором. Третьей по популярности оказалась «Газпромнефть» (16,21%). Российский конкурент американской платформы «Яндекс» в 2018 году стал четвертым (13,82%).

«Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов
Общество

Кроме того, российская газовая компания привлекательна для студентов инженерно-технических и юридических специальностей, а также по направлению медицины и здравоохранения (29,89% респондентов). В Google помимо будущих бизнесменов и финансистов хотят работать айтишники (49,48%) и студенты, изучающие гуманитарные науки и сферу образования (34,11%).

В конце списка финансового и бизнес-сектора студенты оставили такие компании, как Ericsson, Takeda, TNS Group, самыми непопулярными в разделе «Инжиниринг и естественные науки» оказались Rosbank, Societe Generale, Unicredit Bank, OBI, Eldorado. В IT-блоке это Henkel, OBI, Citi и другие.

Инженеры считают наиболее привлекательной отраслью энергетику, затем они рассматривают инженерно-строительные и авиакосмические компании. Студенты со специализацией ИT назвали своим приоритетом цифровую индустрию, за ней идут телеком и отрасль развлечений.

В ходе опроса студенты рассказали и о главных, по их мнению, атрибутах, которыми должен обладать работодатель. В первую очередь молодые люди отдают предпочтение работе, где есть перспективы для дальнейшего развития и профессионального обучения. Следующими пунктами идут уровень зарплаты, престиж и успех компании на рынке, крепкий коллектив и дружелюбная рабочая атмосфера.

Зарплатные ожидания от будущей работы у опрошенных молодых людей и девушек сильно различаются: у первых это в среднем 70 тыс. руб. в месяц, у вторых — 59,1 тыс. руб. Уровень желаемой зарплаты также различается в зависимости от регионов: если в Москве, например, он составляет в среднем 69,6 тыс. руб., то в Санкт-Петербурге — 56,9 тыс. руб., а в регионах — 57 тыс. руб. Разной оплаты ждут и представители различных специальностей. Больше всего требуют студенты-айтишники — 63,3 тыс. руб., следом идут те, кто занимается естественными науками и инжинирингом, — 59,8 тыс. руб.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: работодатели
Главное
ФСИН заявила о прекращении Сенцовым голодовки Общество
Материалы по теме
Google обошла «Газпром» в рейтинге привлекательных компаний для студентов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter