Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей

Американская корпорация привлекательна для тех российских студентов, кто изучает ИT и гуманитарные науки. «Газпром» популярен среди будущих бизнесменов, инженеров, юристов, специалистов по естественным наукам и медиков

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Студенты российских вузов после завершения обучения больше всего хотят попасть на работу в Google или «Газпром». Об этом свидетельствуют результаты исследования «Самые привлекательные работодатели России 2018 года», проведенного компанией Universum (с текстом ознакомился РБК). Опрос 22,6 тыс. российских учащихся 106 вузов проходил с октября прошлого по апрель нынешнего года. Среди респондентов были 32% мужчин и 68% женщин, средний возраст опрошенных — 21,5 года.

Учащиеся по специальностям финансового сектора и бизнеса в ходе опроса назвали самой привлекательной компанией «Газпром»: ему отдали предпочтение 24,87% опрошенных. Следующая по популярности — Google с 23,21%. Расклад этого года отличается от прошлогоднего, когда американская корпорация была на первом месте, а «Газпром» — на втором. Третьей по популярности оказалась «Газпромнефть» (16,21%). Российский конкурент американской платформы «Яндекс» в 2018 году стал четвертым (13,82%).

Кроме того, российская газовая компания привлекательна для студентов инженерно-технических и юридических специальностей, а также по направлению медицины и здравоохранения (29,89% респондентов). В Google помимо будущих бизнесменов и финансистов хотят работать айтишники (49,48%) и студенты, изучающие гуманитарные науки и сферу образования (34,11%).

В конце списка финансового и бизнес-сектора студенты оставили такие компании, как Ericsson, Takeda, TNS Group, самыми непопулярными в разделе «Инжиниринг и естественные науки» оказались Rosbank, Societe Generale, Unicredit Bank, OBI, Eldorado. В IT-блоке это Henkel, OBI, Citi и другие.

Инженеры считают наиболее привлекательной отраслью энергетику, затем они рассматривают инженерно-строительные и авиакосмические компании. Студенты со специализацией ИT назвали своим приоритетом цифровую индустрию, за ней идут телеком и отрасль развлечений.

В ходе опроса студенты рассказали и о главных, по их мнению, атрибутах, которыми должен обладать работодатель. В первую очередь молодые люди отдают предпочтение работе, где есть перспективы для дальнейшего развития и профессионального обучения. Следующими пунктами идут уровень зарплаты, престиж и успех компании на рынке, крепкий коллектив и дружелюбная рабочая атмосфера.

Зарплатные ожидания от будущей работы у опрошенных молодых людей и девушек сильно различаются: у первых это в среднем 70 тыс. руб. в месяц, у вторых — 59,1 тыс. руб. Уровень желаемой зарплаты также различается в зависимости от регионов: если в Москве, например, он составляет в среднем 69,6 тыс. руб., то в Санкт-Петербурге — 56,9 тыс. руб., а в регионах — 57 тыс. руб. Разной оплаты ждут и представители различных специальностей. Больше всего требуют студенты-айтишники — 63,3 тыс. руб., следом идут те, кто занимается естественными науками и инжинирингом, — 59,8 тыс. руб.​