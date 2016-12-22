ЦБ назвал маловероятным снижение ключевой ставки в октябре

Снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 26 октября, маловероятно, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, «много факторов за неизменность». Центробанк будет наблюдать за информацией об инфляционном давлении и росте инфляционных ожиданий, добавила Юдаева. «Будем наблюдать ситуацию, смотреть, какие есть, могут быть факторы на повышение [ключевой ставки]», — сказала она.

14 сентября Банк России впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку. Она увеличилась на 0,25 п.п., до 7,5%. Одновременно с этим Центробанк сообщил, что продлит паузу в закупках валюты для Минфина в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. После этого рубль резко укрепился.

Кроме того, регулятор повысил свой прогноз по темпам роста потребительских цен в 2018–2019 годах: по итогам 2018 года инфляция может превысить 4%, а в 2019 году достигнуть 5,5%. В конце июля ЦБ прогнозировал инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3,5–4%, а в 2019-м инфляция должна была временно превысить целевой ориентир в 4%.