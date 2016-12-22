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Банк России повысил прогноз по инфляции
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Банк России повысил прогноз по инфляции
Экономика, 14:11
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Банк России повысил прогноз по инфляции
В ЦБ пояснили, что на фоне «подстройки» рынков к ослаблению рубля рост инфляции происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно новому прогнозу ЦБ, по итогам 2018 года инфляция может превысить 4%, а в 2019 году — достигнуть 5,5%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Банк России предупредил о существенном усилении проинфляционных рисков и повысил свой прогноз по темпам роста потребительских цен в 2018–2019 годах. В конце июля ЦБ прогнозировал, что по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,5–4%, а в 2019-м временно превысит целевой ориентир в 4%. Однако уже 14 сентября ЦБ, объясняя свое решение повысить ключевую ставку до 7,5%, признал, что цены будут расти существенно быстрее, чем считалось ранее.

«По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года», — говорится в сообщении ЦБ.

В заявлении регулятора подчеркивается, что своего максимума годовая инфляция достигнет в первом полугодии 2019 года. На какой уровень она может выйти, в ЦБ не уточнили, отметив, однако, что во второй половине будущего года квартальные темпы роста потребительских цен замедлятся до 4% и в результате по итогам всего года инфляция должна составить 5–5,5%.

«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — полагают в ЦБ.

В начале сентября ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания россиян в августе увеличились до 9,9% по сравнению с 9,7% в июле, достигнув показателей сентября—октября 2017 года.

12 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил журналистам, что при сохранении курса рубля на уровне текущих показателей инфляция в России будет выше прогнозировавшихся его ведомством 3,4%

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Автор: Евгений Калюков.
Теги: ЦБ , инфляция
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