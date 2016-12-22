ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 67,17 EUR Нал. 79,94 78,66 USD Бирж. 67,72 -0,53 EUR Бирж. 79,19 -0,59 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6450,79 -24,21 IMOEX 2350,59 -0,29% RTSI 1093,22 +0,80% Brent 78,31 +0,01% DJIA 26145,99 +0,57% Nasdaq 8013,71 +0,75%
Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ
Лента новостей
Стартапер в неволе: как вырастить новую компанию внутри корпорации 14:29, Свое дело Почему Ethereum подешевел в сентябре: во всем виноваты ICO 14:27, Крипто Банк России повысил прогноз по инфляции 14:11, Экономика Киев и Брюссель подписали меморандум о выделении Украине €1 млрд 14:08, Экономика ЦБ отказался от закупок валюты для Минфина в 2018 году 13:57, Финансы Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 13:57, Партнерский материал ЦБ зафиксировал рост платежей по картам иностранных банков во время ЧМ 13:43, Финансы Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ 13:39, Экономика Суд арестовал экс-сотрудницу Госстройнадзора по делу «Зимней вишни» 13:38, Общество Самолет Utair перед посадкой во Внуково сел в Домодедово для дозаправки 13:35, Общество ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года 13:31, Финансы Песков прокомментировал возможность перевода долларовых вкладов в рубли 13:26, Политика Порошенко попрощался с Россией словами «до свидания, наш ласковый Миша» 13:25, Политика Верховный суд Греции одобрил экстрадицию Александра Винника в Россию 13:25, Общество Посольство России в Швейцарии ответило на сообщения СМИ о шпионах 13:21, Общество Украина добилась продолжения судебного спора с Россией в Англии 13:21, Экономика Кремль не увидел оснований для преследования Петрова и Боширова в России 13:17, Общество C биткоином ошиблись, с Litecoin — нет: как работают сигналы экспертов 13:16, Крипто Как производят мраморную говядину в России 13:16, РБК и Мираторг Кремль назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова 13:16, Политика Эрдоган встретится с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии 13:11, Политика NYT узнала о проверке мер защиты экс-шпионов из России после Солсбери 13:09, Политика Епископ Солсберийский усомнился в заявлении «отравителей» Скрипалей 13:06, Политика Эрдоган рассказал о попытке «экономического убийства» Турции 13:00, Политика Крупнейшая криптобижа Канады добавила EOS: за два дня он подорожал на 15% 12:54, Крипто Заказчик строительства Крымского моста сменит руководителя 12:52, Бизнес Как меняется индустрия светских развлечений в России 12:42, Стиль Volkswagen вернул хэтчбек Golf в Россию 12:39, Авто
Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ
Экономика, 13:39
0
Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ
Повышение ключевой ставки ЦБ и продление моратория на закупки валюты на открытом рынке привело к резкому укреплению курса рубля
Фото: Андрей Любимов / РБК

После решения Центробанка повысить ключевую ставку до 7,5% рубль резко укрепился.

В 13:28 мск доллар торговался по 68,4 руб., а уже в 13:36 мск, через шесть минут после объявления ЦБ о ставке, курс американской валюты снизился до 67,8 руб., свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

Евро, до повышения ставки стоивший 80 руб., в 13:36 мск торговался по 79,4 руб.

Затем рубль продолжил укрепление — на 13:49 мск доллар стоит 67,6 руб., а евро — 79,1 руб.

ЦБ принял решение об увеличении ставки впервые с 2014 года — она выросла на 25 б.п. В пресс-релизе регулятор указал на резкий рост прогноза по инфляции — до 5–5,5% по итогам 2019 года. К таргету в 4%, как ожидает ЦБ, она вернется лишь в 2020 году. По итогам текущего года она составит 3,8–4,2%. При этом «квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года», ожидает ЦБ.

«Произошедшее ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы», — отметили в ЦБ.

«Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки», — подчеркнул регулятор.

ЦБ также продлил срок, в течение которого он не будет закупать валюту на открытом рынке в рамках бюджетного правила, до конца декабря текущего года (ранее закупки были приостановлены до конца сентября). Отложенные в 2018 году покупки регулятор может провести в течение 2019-го и последующих лет, решение об этом он примет после их возобновления.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , рубль , ключевая ставка
Главное
ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года Финансы
Материалы по теме
ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года Финансы
Почему рубль укрепился к доллару и евро Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter