Рубль резко укрепился после повышения ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки ЦБ и продление моратория на закупки валюты на открытом рынке привело к резкому укреплению курса рубля

Фото: Андрей Любимов / РБК

После решения Центробанка повысить ключевую ставку до 7,5% рубль резко укрепился.

В 13:28 мск доллар торговался по 68,4 руб., а уже в 13:36 мск, через шесть минут после объявления ЦБ о ставке, курс американской валюты снизился до 67,8 руб., свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

Евро, до повышения ставки стоивший 80 руб., в 13:36 мск торговался по 79,4 руб.

Затем рубль продолжил укрепление — на 13:49 мск доллар стоит 67,6 руб., а евро — 79,1 руб.

ЦБ принял решение об увеличении ставки впервые с 2014 года — она выросла на 25 б.п. В пресс-релизе регулятор указал на резкий рост прогноза по инфляции — до 5–5,5% по итогам 2019 года. К таргету в 4%, как ожидает ЦБ, она вернется лишь в 2020 году. По итогам текущего года она составит 3,8–4,2%. При этом «квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года», ожидает ЦБ.

«Произошедшее ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы», — отметили в ЦБ.

«Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки», — подчеркнул регулятор.

ЦБ также продлил срок, в течение которого он не будет закупать валюту на открытом рынке в рамках бюджетного правила, до конца декабря текущего года (ранее закупки были приостановлены до конца сентября). Отложенные в 2018 году покупки регулятор может провести в течение 2019-го и последующих лет, решение об этом он примет после их возобновления.