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Суд арестовал водителя попавшего в ДТП самосвала в Чувашии
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Суд арестовал водителя попавшего в ДТП самосвала в Чувашии
Общество, 18:56
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Суд арестовал водителя попавшего в ДТП самосвала в Чувашии

Ленинский районный суд Чебоксар арестовал на два месяца водителя самосвала, столкнувшегося с микроавтобусом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чувашской Республики.

Отмечается, что суд согласился с требованием следствия и прокуратуры об аресте водителя.

Авария с участием самосвала и микроавтобуса произошла накануне на 647-м км федеральной автодороги М-7 «Волга». В результате ДТП погибли 11 человек и еще 19 пострадали. По данным УГИБДД по республике, самосвал выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Микроавтобус ехал из города Канаш в Москву.

ГИБДД опубликовала видео ДТП с автобусом в Чувашии
Общество

По факту аварии завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а водителя самосвала задержали. Затем следователи возбудили еще одно дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Глава Чувашии Михаил Игнатьев объявил 12 октября днем траура и поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Теги: Чувашия , авария , водитель грузовика
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