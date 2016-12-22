ГИБДД опубликовала видео ДТП с автобусом в Чувашии

Пресс-служба УГИБДД по Чувашии опубликовала видео аварии в Чебоксарском районе с участием микроавтобуса и самосвала, жертвами которой стали 12 человек. Видео поступили в РБК.



На кадрах видны обломки микроавтобуса и поврежденный грузовик.

Видео: пресс-служба УГИБДД по Чувашии

Видео: пресс-служба УГИБДД по Чувашии



ДТП произошло вечером 11 октября около деревни Большие Карачуры. По предварительным данным, самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что все пассажиры микроавтобуса погибли. Автобус следовал их города Канаш в Москву.