ГИБДД назвала причину ДТП с участием автобуса в Чувашии

Предварительной причиной ДТП в Чувашии с участием автобуса стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по республике.

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«Предварительно, самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что микроавтобус следовал по маршруту Канаш — Москва, все пассажиры погибли.​

В администрации Чувашии сообщили об 11 погибших и 19 пострадавших. ДТП произошло около 19:10 мск.

На место аварии выехали министр внутренних дел республики, представители прокуратуры.