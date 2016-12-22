ГИБДД назвала причину ДТП с участием автобуса в Чувашии
Общество, 20:21
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ГИБДД назвала причину ДТП с участием автобуса в Чувашии
Предварительной причиной ДТП в Чувашии с участием автобуса стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по республике.
«Предварительно, самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что микроавтобус следовал по маршруту Канаш — Москва, все пассажиры погибли.
В администрации Чувашии сообщили об 11 погибших и 19 пострадавших. ДТП произошло около 19:10 мск.
На место аварии выехали министр внутренних дел республики, представители прокуратуры.