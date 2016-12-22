Правозащитник рассказал о первой полученной Мамаевым передаче в «Бутырке»

Находящийся в СИЗО полузащиник «Краснодара» Павел Мамаев получил первую передачу. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Мельников также говорил, что Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин чувствуют себя нормально. У них в карантинных камерах есть телевизоры и холодильники. У каждого из футболистов есть соседи: сокамерник Кокорина является подозреваемым в неуплате алиментов, сосед Мамаева — в краже. Футболистов и брата Кокорина Кирилла доставили в СИЗО «Бутырка» 12 октября.

Накануне Тверской районный суд Москвы арестовал Мамаева и Кокориных на два месяца после избиения водителя ведущей «Первого канала» и двух чиновников. Мужчин подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК).

Позднее суд также арестовал четвертого участника драки Александра Протасовицкого. Футболист с такими же данными в 2000-е выступал за команды низших российских дивизионов из Твери и Подольска. В последние годы играл за клубы Любительской футбольной лиги.